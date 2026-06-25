Самое простое и полезное блюдо из рыбы: как правильно сварить уху из форели с прозрачным бульоном

Ингредиенты

форель — 1 шт; картофель — 3 шт; морковь — 1 шт; репчатый лук — 1 шт; лавровый лист — 2 шт; перец горошком — 5 шт; свежие укроп и петрушка — пара пучков; соль — по вкусу.

Приготовление

Рыбу тщательно промыть, очистить от внутренностей, чешуи, плавников и жабр. Картофель нарезать средним кубиком, а морковь и лук оставить целыми.

Голову и хвост вместе с лавровым листом, солью и перцем залить холодной водой. После закипания снять пену и варить 20 минут на слабом огне. Затем процедить бульон через сито или марлю и вскипятить. Добавить овощи и варить 15 минут. В конце положить нарезанное кусочками филе и мелконарезанную зелень.