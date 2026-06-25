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Самое простое и полезное блюдо из рыбы: как правильно сварить уху из форели с прозрачным бульоном

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Самое простое и полезное блюдо из рыбы: как правильно сварить уху из форели с прозрачным бульоном - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Уха из форели — это ароматный суп, который можно приготовить с добавлением овощей, круп или других ингредиентов. Существует несколько вариантов приготовления, например, с рисом, со сливками и классический с разными частями рыбы. 

  1. Форель — один из лучших источников жирных кислот Омега-3, которые важны для здоровья сердца и сосудов, в частности, для нормализации артериального давления. Употребление этой рыбы также улучшает когнитивные функции мозга, память и концентрацию внимания. 
  1. Белок, содержащийся в форели, усваивается гораздо быстрее и легче, чем мясной. Это делает уху идеальным блюдом для восстановления сил после физических нагрузок или болезни, так как она дает организму «строительный материал» для мышц, не перегружая пищеварительную систему;
  1. Форель богата важными микроэлементами, например, витаминами группы B, D, селеном и цинком;
  1. Уха является низкокалорийным блюдом, хотя отлично насыщает, не оставляя тяжести в желудке;
  2. Форель содержит йод, который необходим для нормальной работы эндокринной системы, поэтому блюда из этой рыбы полезны для щитовидной железы;
  3. Чтобы сохранить максимум пользы и вкуса, мясо форели лучше не переваривать, а добавлять за несколько минут до окончания приготовления. В то же время голову, хвост и кости хребта стоит готовить подольше, чтобы извлечь из них полезные вещества. Для усиления эффекта можно добавить в уху свежую зелень. 

Ингредиенты

  1. форель — 1 шт;
  2. картофель — 3 шт;
  3. морковь — 1 шт;
  4. репчатый лук — 1 шт;
  5. лавровый лист — 2 шт;
  6. перец горошком — 5 шт;
  7. свежие укроп и петрушка — пара пучков;
  8. соль — по вкусу.

Приготовление 

Рыбу тщательно промыть, очистить от внутренностей, чешуи, плавников и жабр. Картофель нарезать средним кубиком, а морковь и лук оставить целыми. 

Голову и хвост вместе с лавровым листом, солью и перцем залить холодной водой. После закипания снять пену и варить 20 минут на слабом огне. Затем процедить бульон через сито или марлю и вскипятить. Добавить овощи и варить 15 минут. В конце положить нарезанное кусочками филе и мелконарезанную зелень. 

Форель не только кладут в уху, но и запекают с тыквой и пряными травами, а также маринуют и жарят на мангале

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