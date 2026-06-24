Фило-хруст: летний пирог с нектаринами и нежнейшей сырной начинкой

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит, чтобы «всё гениальное было простым». Хрустящие, тающие во рту слои теста фило, пропитанные маслом, идеально контрастируют с шелковистой сливочно-заварной начинкой и сочными, чуть кисловатыми нектаринами. Минимум возни, максимум удовольствия — десерт выглядит как из дорогой кондитерской, а готовится на раз-два.
Ингредиенты
Для основы:
- Тесто фило (листы) — 5 шт.;
- Масло сливочное (для смазывания) — 30 г.
Для начинки:
- Сливочный творожный сыр — 300 г;
- Желтки куриные — 2 шт.;
- Сахар или сахарозаменитель — 2–3 ст. ложки (по вкусу);
- Кукурузный крахмал — 2 ст. ложки.
Для топпинга и украшения:
- Нектарины (средние) — 2 шт.;
- Миндальные лепестки — для посыпки (или корица, если любите).
Приготовление
- Разогрейте духовку до 170°C в режиме «верх-низ». Возьмите разъёмную или обычную форму для выпечки (диаметром около 20–22 см). Застелите дно пергаментом (по желанию, чтобы легче было извлекать).
- Растопите сливочное масло в микроволновке или на плите. Каждый из 5 листов теста фило щедро смажьте растопленным маслом при помощи кисточки. Укладывайте листы один на другой прямо в форму (можно слегка внахлест, чтобы края свисали по бортикам — потом мы их завернем).
- В глубокой миске смешайте сливочный сыр, 2 желтка, сахар (или заменитель) и кукурузный крахмал. Перемешивайте венчиком до однородного, гладкого состояния (без комочков). Вылейте эту массу на тесто, разровняйте лопаткой.
- Нектарины вымойте, обсушите. Нарежьте их тонкими дольками (вместе с кожурой, она придаст красивый цвет). Красиво выложите дольки поверх сырного слоя по кругу или хаотично — как душе угодно.
- Свисающие с бортиков края теста заверните внутрь, прикрывая ими край начинки, чтобы получился аккуратный бортик. Смажьте эти загнутые края остатками растопленного масла.
- Щедро посыпьте верх пирога миндальными лепестками (или слегка припудрите корицей, если выбираете этот вариант).
- Отправьте пирог в разогретую духовку на средний уровень. Выпекайте примерно 35 минут, пока края теста не станут золотистыми и хрустящими, а начинка слегка не зарумянится.
- Дайте пирогу полностью остыть в форме (минимум 30–40 минут). Если разрезать его горячим, начинка может потечь. После остывания аккуратно разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.