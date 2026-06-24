Всё лето в одной тарелке: готовим необычный салат с клубникой, авокадо, сыром и копчёным сюрпризом

Летом хочется есть больше сезонных овощей, фруктов и ягод, а также лёгких блюд с ярким вкусом. Если, например, смешать клубнику, авокадо, сыр и шпинат, получится салат, который быстро готовится и легко переносится в знойный день. Однако для полноты картины в него стоит добавить заправку и несколько пикантных ингредиентов. Каких именно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- клубника — 200 г;
- фета — 50 г;
- копчёная колбаса — 70 г;
- шпинат — 150 г;
- авокадо — 0,5 шт;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- бальзамический соус — 1 ч. л;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Клубнику нарезать половинками, авокадо — тонкими полукольцами. Выложить всё в миску вместе с листьями шпината. Сверху посыпать кусочками феты и копчёной колбасы. Сбрызнуть лимонным соком с маслом и приправить бальзамическим соусом. Готовый салат подавать в охлаждённом виде.
Ещё один салат, который идеально подходит для жаркого дня, — нисуаз с тунцом и хрустящими овощами.