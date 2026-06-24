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Всё лето в одной тарелке: готовим необычный салат с клубникой, авокадо, сыром и копчёным сюрпризом

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Всё лето в одной тарелке: готовим необычный салат с клубникой, авокадо, сыром и копчёным сюрпризом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Летом хочется есть больше сезонных овощей, фруктов и ягод, а также лёгких блюд с ярким вкусом. Если, например, смешать клубнику, авокадо, сыр и шпинат, получится салат, который быстро готовится и легко переносится в знойный день. Однако для полноты картины в него стоит добавить заправку и несколько пикантных ингредиентов. Каких именно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. клубника — 200 г;
  2. фета — 50 г;
  3. копчёная колбаса — 70 г;
  4. шпинат — 150 г;
  5. авокадо — 0,5 шт;
  6. оливковое масло — 2 ст. л;
  7. бальзамический соус — 1 ч. л;
  8. лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику нарезать половинками, авокадо — тонкими полукольцами. Выложить всё в миску вместе с листьями шпината. Сверху посыпать кусочками феты и копчёной колбасы. Сбрызнуть лимонным соком с маслом и приправить бальзамическим соусом. Готовый салат подавать в охлаждённом виде. 

Ещё один салат, который идеально подходит для жаркого дня, — нисуаз с тунцом и хрустящими овощами

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