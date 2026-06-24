Всё лето в одной тарелке: готовим необычный салат с клубникой, авокадо, сыром и копчёным сюрпризом

Ингредиенты

клубника — 200 г; фета — 50 г; копчёная колбаса — 70 г; шпинат — 150 г; авокадо — 0,5 шт; оливковое масло — 2 ст. л; бальзамический соус — 1 ч. л; лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику нарезать половинками, авокадо — тонкими полукольцами. Выложить всё в миску вместе с листьями шпината. Сверху посыпать кусочками феты и копчёной колбасы. Сбрызнуть лимонным соком с маслом и приправить бальзамическим соусом. Готовый салат подавать в охлаждённом виде.