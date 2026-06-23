Горячая закуска родом из Франции: как приготовить дома жюльен с грибами и аппетитной сырной корочкой

Ингредиенты

куриная грудка — 0,5 кг;

репчатый лук — 1 шт;

шампиньоны — 300 г;

пармезан — 150 г;

сливки 20% — 300 мл;

мука — 1 ст. л;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезать мелкими кусочками, грибы — тонкими пластинками, лук — небольшим кубиком. Обжарить курицу с луком на растительном масле до золотистого цвета в течение 10–15 минут.

Добавить приправы и грибы, готовить ещё 5–7 минут, пока из шампиньонов не уйдёт лишняя жидкость. Всыпать столовую ложку муки и хорошо перемешать, чтобы в будущем соусе не было комочков. Залить всё сливками, добавить немного тёртого сыра и довести смесь до кипения.

Смазать формочки растительным маслом, заполнить их жюльеном и посыпать тёртым сыром. Поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на 15–20 минут, пока пармезан не расплавится и не покроется золотистой корочкой.