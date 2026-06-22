Как сделать обед лёгким, вкусным и сытным: готовим настоящий салат нисуаз с тунцом и хрустящими овощами

Ингредиенты

консервированный тунец кусочками в собственном соку или масле — 1 банка; куриные яйца — 2 шт; стручковая фасоль — 100 г; картофель — 2-3 шт; помидоры черри — 3 шт; красный лук — 0,5 шт; маслины без косточек — 10 шт;; листья салата (микс или айсберг) — 100 г; оливковое масло — 3 ст. л; лимонный сок — 1 ст. л; дижонская горчица — 1 ч. л; чеснок — 2 зубчика; соль, перец, анчоусы — по вкусу.

Приготовление

Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты, затем сразу переложить в холодную — так она сохранит ярко-зелёный цвет и приятный хруст.

Помидоры нарезать пополам, картофель отварить и нарезать мелким кубиком, лук — тонкими полукольцами. Яйца отварить в мешочек (6–7 минут после закипания).

Смешать масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец. Интенсивно взболтать, пока соус не превратится в однородную эмульсию.

На дно широкой тарелки выложить листья салата, сверху — картофель, фасоль, помидоры и лук. В центре расположить кусочки тунца и яйца. Украсить маслинами и полить заправкой прямо перед подачей.

Совет редакции

Лучше взять не консервированный, а свежий тунец. Для этого его надо обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны, чтобы серединка куска оставалась слегка сыроватой. Готовую рыбу нарезают тонкими кусочками и выкладывают поверх овощей.

Чтобы сделать вкус более глубоким, можно предварительно замариновать лук в капле лимонного сока или уксуса в течение 10 минут — это уберёт излишнюю остроту, оставив приятный хруст.