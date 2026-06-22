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Как сделать обед лёгким, вкусным и сытным: готовим настоящий салат нисуаз с тунцом и хрустящими овощами

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Как сделать обед лёгким, вкусным и сытным: готовим настоящий салат нисуаз с тунцом и хрустящими овощами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Салат «Нисуаз» — это классика прованской кухни, родом из солнечной Ниццы. Это не просто нарезка овощей, а сытное и сбалансированное блюдо, которое идеально подходит для обеда или ужина. Это блюдо не терпит «замачивания», поэтому заправлять салат нужно прямо перед подачей. 

  1. Изначально нисуаз был едой рыбаков из Ниццы. Его история началась в XIX веке, когда готовили его из того, что было под рукой: сезонных овощей, которые росли на побережье, и рыбы. Со временем в салат начали добавлять всё, что доступно в средиземноморском регионе: яйца, стручковую фасоль, каперсы, оливки и иногда картофель. Настоящая слава пришла к нему в XX веке. В 1938 году рецепт был официально включен в знаменитую гастрономическую энциклопедию. Это закрепило его статус как классического французского блюда;
  2. Вокруг нисуаза до сих пор кипят споры, касаемо классического состава. Некоторые настаивают, что основой блюда должны быть анчоусы. Тунец появился позже, скорее всего, под влиянием консервной промышленности и туристов, которым такая версия казалась более сытной. Другие выступают против варёных овощей, однако мировой стандарт всё же включает и фасоль, и картофель.
  3. Благодаря тунцу и оливковому маслу салат является отличным источником Омега-3 жирных кислот и мононенасыщенных жиров. Они помогают снижать уровень холестерина и поддерживают эластичность сосудов. Тунец и яйца помогут восстановить силы после активного дня или длительных прогулок, так как белок поддерживает мышечный тонус и дает длительное чувство сытости. Несмотря на то что это сытное блюдо, в нём практически нет «быстрых» углеводов. Это значит, что после обеда не будет резкого упадка сил или сонливости. 

Ингредиенты 

  1. консервированный тунец кусочками в собственном соку или масле — 1 банка; 
  2. куриные яйца — 2 шт;
  3. стручковая фасоль — 100 г;
  4. картофель — 2-3 шт;
  5. помидоры черри — 3 шт;
  6. красный лук — 0,5 шт;
  7. маслины без косточек — 10 шт;;
  8. листья салата (микс или айсберг) — 100 г;
  9. оливковое масло — 3 ст. л; 
  10. лимонный сок — 1 ст. л;
  11. дижонская горчица — 1 ч. л; 
  12. чеснок — 2 зубчика;
  13. соль, перец, анчоусы — по вкусу. 

Приготовление

Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты, затем сразу переложить в холодную — так она сохранит ярко-зелёный цвет и приятный хруст. 

Помидоры нарезать пополам, картофель отварить и нарезать мелким кубиком, лук — тонкими полукольцами. Яйца отварить в мешочек (6–7 минут после закипания). 

Смешать масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец. Интенсивно взболтать, пока соус не превратится в однородную эмульсию. 

На дно широкой тарелки выложить листья салата, сверху — картофель, фасоль, помидоры и лук. В центре расположить кусочки тунца и яйца. Украсить маслинами и полить заправкой прямо перед подачей. 

Совет редакции 

Лучше взять не консервированный, а свежий тунец. Для этого его надо обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны, чтобы серединка куска оставалась слегка сыроватой. Готовую рыбу нарезают тонкими кусочками и выкладывают поверх овощей. 

Чтобы сделать вкус более глубоким, можно предварительно замариновать лук в капле лимонного сока или уксуса в течение 10 минут — это уберёт излишнюю остроту, оставив приятный хруст.

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