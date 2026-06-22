Как сделать обед лёгким, вкусным и сытным: готовим настоящий салат нисуаз с тунцом и хрустящими овощами

Салат «Нисуаз» — это классика прованской кухни, родом из солнечной Ниццы. Это не просто нарезка овощей, а сытное и сбалансированное блюдо, которое идеально подходит для обеда или ужина. Это блюдо не терпит «замачивания», поэтому заправлять салат нужно прямо перед подачей.
- Изначально нисуаз был едой рыбаков из Ниццы. Его история началась в XIX веке, когда готовили его из того, что было под рукой: сезонных овощей, которые росли на побережье, и рыбы. Со временем в салат начали добавлять всё, что доступно в средиземноморском регионе: яйца, стручковую фасоль, каперсы, оливки и иногда картофель. Настоящая слава пришла к нему в XX веке. В 1938 году рецепт был официально включен в знаменитую гастрономическую энциклопедию. Это закрепило его статус как классического французского блюда;
- Вокруг нисуаза до сих пор кипят споры, касаемо классического состава. Некоторые настаивают, что основой блюда должны быть анчоусы. Тунец появился позже, скорее всего, под влиянием консервной промышленности и туристов, которым такая версия казалась более сытной. Другие выступают против варёных овощей, однако мировой стандарт всё же включает и фасоль, и картофель.
- Благодаря тунцу и оливковому маслу салат является отличным источником Омега-3 жирных кислот и мононенасыщенных жиров. Они помогают снижать уровень холестерина и поддерживают эластичность сосудов. Тунец и яйца помогут восстановить силы после активного дня или длительных прогулок, так как белок поддерживает мышечный тонус и дает длительное чувство сытости. Несмотря на то что это сытное блюдо, в нём практически нет «быстрых» углеводов. Это значит, что после обеда не будет резкого упадка сил или сонливости.
Ингредиенты
- консервированный тунец кусочками в собственном соку или масле — 1 банка;
- куриные яйца — 2 шт;
- стручковая фасоль — 100 г;
- картофель — 2-3 шт;
- помидоры черри — 3 шт;
- красный лук — 0,5 шт;
- маслины без косточек — 10 шт;;
- листья салата (микс или айсберг) — 100 г;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- дижонская горчица — 1 ч. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, анчоусы — по вкусу.
Приготовление
Фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде 3–4 минуты, затем сразу переложить в холодную — так она сохранит ярко-зелёный цвет и приятный хруст.
Помидоры нарезать пополам, картофель отварить и нарезать мелким кубиком, лук — тонкими полукольцами. Яйца отварить в мешочек (6–7 минут после закипания).
Смешать масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец. Интенсивно взболтать, пока соус не превратится в однородную эмульсию.
На дно широкой тарелки выложить листья салата, сверху — картофель, фасоль, помидоры и лук. В центре расположить кусочки тунца и яйца. Украсить маслинами и полить заправкой прямо перед подачей.
Совет редакции
Лучше взять не консервированный, а свежий тунец. Для этого его надо обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны, чтобы серединка куска оставалась слегка сыроватой. Готовую рыбу нарезают тонкими кусочками и выкладывают поверх овощей.
Чтобы сделать вкус более глубоким, можно предварительно замариновать лук в капле лимонного сока или уксуса в течение 10 минут — это уберёт излишнюю остроту, оставив приятный хруст.
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