В драке из-за женщины калининградец пырнул ножом приятеля, задев позвоночник: раненый частично парализован

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В Калининграде застолье обернулось тяжёлым ранением одного из гостей. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД, источник в экстренных службах сообщил подробности.

Полицейские задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Инцидент произошёл днём в квартире на улице Станочной.





Компания из пятерых человек устроила застолье — хозяева пригласили знакомую пару. В какой-то момент глава семейства решил, что один из гостей обидел его супругу. Как объяснила сама женщина, ситуация усугубилась тем, что мужчины подрались и гость случайно задел её кулаком. Во время потасовки подозреваемый нанёс 48-летнему оппоненту несколько ударов кухонным ножом в спину и живот.





Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, а прибывшие медики сообщили о произошедшем в полицию. Потерпевшего с травмами экстренно госпитализировали в отделение нейрохирургии. У него несколько проникающих ранений. Состояние мужчины усугубляется тем, что ножом задеты позвоночник и спинной мозг: раненый частично парализован.





Наряд патрульно-постовой службы доставил подозреваемого в ОМВД России по Центральному району Калининграда, где передал сотрудникам уголовного розыска. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.





В настоящее время фигурант помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.