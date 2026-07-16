Калининградец пришёл за продуктами, а ушёл с ожогом глаз после конфликта с продавцом (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде полиция задержала продавца, который, по версии следствия, распылил перцовый баллончик в лицо покупателю. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает региональное УМВД.

В отдел полиции по Московскому району обратился 62-летний житель города. Он сообщил, что сотрудник магазина применил против него перцовый баллончик.

Полицейские установили предварительные обстоятельства случившегося. По данным правоохранителей, мужчина стоял в очереди к кассе одного из сетевых продуктовых магазинов и выразил недовольство из-за долгого ожидания. Между покупателем и 37-летним продавцом произошла ссора.

Во время конфликта сотрудник магазина, как считают в полиции, снял с покупателя очки и распылил ему в глаза содержимое перцового баллончика. В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.