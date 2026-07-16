Житель Черняховска захотел выгодно купить автомобиль и перевёл аферистам 2 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Житель Черняховска лишился двух миллионов рублей после разговора с лжепродавцом автомобиля. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает региональное УМВД.

В полицию Черняховска обратился 62-летний местный житель, пострадавший от действий дистанционных мошенников. По словам потерпевшего, он увидел в тематическом паблике одного из мессенджеров объявление о продаже автомобиля.

Мужчину заинтересовало предложение и он связался с продавцом, который оказался аферистом. Во время обсуждения сделки злоумышленник убедил покупателя перевести денежные средства на предоставленные реквизиты.

Потерпевший перевёл 2 млн рублей через банковское приложение и хотел уточнить финальные подробности сделки. Однако продавец перестал выходить на связь. По факту мошенничества следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.