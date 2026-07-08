Калининградец пойдёт под суд за избиение на Левитана полицейского из наркоконтроля

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего местного жителя в избиении сотрудника полиции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошёл 6 мая на ул. Левитана. По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, находился в квартире своей знакомой, когда туда нагрянули полицейские с обыском.

Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленник, не желая подчиняться требованиям полиции, нанёс не менее четырёх ударов кулаками по голове старшему оперуполномоченному Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального управления МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как отметил руководитель следственного отдела по Московскому району Калининграда СУ СК России по Калининградской области Алексей Елисеев, совершение преступления в состоянии опьянения может быть признано судом обстоятельством, отягчающим наказание.