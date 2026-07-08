В Калининграде начинают судить хулигана, угрожавшего «розочкой» посетителям магазина на Карамзина

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В Калининграде начинается суд над хулиганом, который устроил дебош в магазине на ул. Николая Карамзина. Об этом в среду, 8 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 10 марта 2026 года 23-летний обвиняемый размахивал в магазине «розочкой» и угрожал расправой находившимся там гражданам. Надзорное ведомство уточняет, что угрозы высказывались по признаку национальной принадлежности.

Приехавшие полицейские утихомирили мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Прокурор Московского района города Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрение состоится в Московском районном суде Калининграда.