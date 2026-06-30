В Черняховске электрик набил багажник заводским кабелем на 160 тысяч рублей, но далеко не уехал

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В Черняховске 35-летний местный житель попытался вывезти с предприятия обрезки медного кабеля. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет во вторник, 30 июня.

По данным полиции, на заводе мужчина работал электриком. Обрезки кабеля он сложил в багажник машины и стал ждать удобного момента, чтобы выехать с территории. Далеко продвинуться не удалось: на пропускном пункте автомобиль остановили для проверки, разрешительных документов на груз не оказалось. Представители предприятия оценили ущерб в 160 тысяч рублей и обратились в полицию.

Обрезки изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).