Жительнице Гусева, обвиняемой в убийстве внука-младенца, добавили два эпизода мошенничества

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В деле 47-летней жительницы Гусева, которую обвиняют в убийстве новорождённого внука в 2016 году, появились два эпизода мошенничества с микрозаймами. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СК в понедельник, 29 июня.

В 2025-м женщина обратилась в две кредитные организации и указала недостоверные сведения о месте работы и доходе. После этого ей выдали два займа по 6 тысяч рублей. Возвращать деньги, по версии следствия, она не собиралась.

Гусевчанку будут судить по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и двум эпизодам по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою причастность к гибели ребёнка она отрицает. На время предварительного следствия женщину заключили под стражу. Дело с утверждённым обвинением направили в суд.