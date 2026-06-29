Из порта Калининграда собирался выйти моряк, в кофе которого нашли 20 граммов повода для серьёзного разговора

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В Калининградском морском рыбном порту таможенники нашли у 40-летнего боцмана запрещённые вещества, спрятанные в пакете с кофе. Об этом пресс-служба областного ведомства пишет в понедельник, 29 июня.

В материалах говорится, что рыболовный траулер, на котором работает мужчина, готовился выйти за пределы ЕАЭС. Наркотик моряк купил в Калининградской области, положил полимерный свёрток и пронёс в рюкзаке на причал во временную зону таможенного контроля.

Тайник нашли, содержимое изъяли. Экспертиза показала, что масса наркотика составила 19,3 грамма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере»), ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.