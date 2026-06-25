«Последствия останутся на всю жизнь»: калининградец — о приговоре парню, сломавшему кости лица его 14-летнему сыну

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Семья 14-летнего жестоко избитого мальчика из Калининграда считает приговор суда справедливым. Последствия этого ЧП могут остаться с пострадавшим мальчиком на всю жизнь. «Клопс» пообщался с отцом подростка Сергеем.

Приговор обвиняемому был вынесен в среду, 24 июня. Парень пришёл на процесс сам, из зала суда его вывели в наручниках.

«Мы исходом довольны»

«Уже в последних заседаниях защитник обвиняемого заявил ходатайство о переквалификации обвинения на более мягкую статью. Гособвинитель попросила время для подготовки ответа. В результате обвинение пришёл поддерживать лично прокурор Калининградской области Максим Попов», — рассказал участник процесса.

По словам Сергея, гособвинитель настаивал на четырёх годах лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Прокурор области излагал детально, внятно, мотивированно. В общем, итог нас удовлетворил: суд прислушался к мнению прокуратуры», — говорит отец пострадавшего.

Собеседник «Клопс» полагает, что обвиняемый не был готов к такой развязке. Он пришёл на приговор без вещей, вёл себя довольно нахально и расслабленно. Уже в последний момент мама принесла ему из машины небольшую сумку с личными вещами.

Мужчина добавляет, что за девять месяцев с момента инцидента парень до последнего ухмылялся и ни разу не извинился. Отец школьника признаётся, что его это поразило.



«Ну вот будь я на его месте, на месте его родителей, я бы сделал всё, чтобы сказать: «Я дурак, я виноват! Простите меня от всей души, я всё осознал, раскаялся и искренне сожалею...» А он считает, что он прав во всём — он просто решил наказать мальчишку, который ему попытался сказать что-то поперёк, высказав своё мнение», — возмущается Сергей.