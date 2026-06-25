«Последствия останутся на всю жизнь»: калининградец — о приговоре парню, сломавшему кости лица его 14-летнему сыну

Семья 14-летнего жестоко избитого мальчика из Калининграда считает приговор суда справедливым. Последствия этого ЧП могут остаться с пострадавшим мальчиком на всю жизнь. «Клопс» пообщался с отцом подростка Сергеем.
Приговор обвиняемому был вынесен в среду, 24 июня. Парень пришёл на процесс сам, из зала суда его вывели в наручниках.
«Мы исходом довольны»
«Уже в последних заседаниях защитник обвиняемого заявил ходатайство о переквалификации обвинения на более мягкую статью. Гособвинитель попросила время для подготовки ответа. В результате обвинение пришёл поддерживать лично прокурор Калининградской области Максим Попов», — рассказал участник процесса.
По словам Сергея, гособвинитель настаивал на четырёх годах лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«Прокурор области излагал детально, внятно, мотивированно. В общем, итог нас удовлетворил: суд прислушался к мнению прокуратуры», — говорит отец пострадавшего.
Собеседник «Клопс» полагает, что обвиняемый не был готов к такой развязке. Он пришёл на приговор без вещей, вёл себя довольно нахально и расслабленно. Уже в последний момент мама принесла ему из машины небольшую сумку с личными вещами.
Мужчина добавляет, что за девять месяцев с момента инцидента парень до последнего ухмылялся и ни разу не извинился. Отец школьника признаётся, что его это поразило.
«Ну вот будь я на его месте, на месте его родителей, я бы сделал всё, чтобы сказать: «Я дурак, я виноват! Простите меня от всей души, я всё осознал, раскаялся и искренне сожалею...» А он считает, что он прав во всём — он просто решил наказать мальчишку, который ему попытался сказать что-то поперёк, высказав своё мнение», — возмущается Сергей.
Будут операции и пластика
По словам собеседника «Клопс», все эти месяцы они занимаются здоровьем сына. Подросток понемногу восстанавливается. Травмы были очень серьёзные — вероятнее всего, они скажутся на дальнейшей жизни мальчика.
Сейчас Миша (имя изменено — ред.) ходит с титановой пластиной в черепе.
Она мешает естественному росту костей, и сыну ещё предстоит пережить операции», — говорит калининградец.
Девять месяцев назад Миша был ещё мальчишкой. Сейчас он превращается в подростка. Это и вызывает основные переживания врачей: «Череп растёт, кости растут, а пластина остаётся прежнего размера. Сын регулярно наблюдается у врачей. Будет приниматься решение о вторичной операции, чтобы эта пластина не мешала росту костей, не было перекоса и других патологических изменений.
Также будут пластические операции по удалению последствий обезображивания лица.
Помимо шрамов у Миши повреждено нижнее левое веко. Это визуально заметно, требуется пластика, а это снова расходы, последствия наркоза и дальнейшая реабилитация», — говорит Сергей.
Иски о взыскании морального и материального вреда семья намерена подавать в рамках гражданского судопроизводства. Сам обвиняемый и его близкие все девять месяцев не предлагали никаких компенсаций, чтобы загладить вину. Лишь за день до решающего заседания адвокат перевёл на имя отца мальчика 20 тысяч рублей: «Это говорит о том, что сумма в которую они оценивают ущерб — смехотворна и крайне мала». Отец полагает, что этот факт хотели использовать в качестве смягчающего вину обстоятельства.
5 октября 14-летний калининградец попал в Детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой и переломами костей лица — височной, челюсти и окологлазничной области. О случившемся рассказал отец мальчика. Полиция возбудила уголовное дело. 24 июня 19-летнего обвиняемого приговорили к четырём годам колонии общего режима.