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Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня

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Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Курорты наконец-то приглашают к настоящему пляжному отдыху. Об обстановке на море «Клопс» доложили спасатели. 

В четверг, 25 июня, зайти в воду получится практически везде, но с осторожностью из-за небольшого ветерка.

  • Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Ограничения связаны из-за небольшого наката волны ночью, позже флаг могут сменить на жёлтый. Температура воды 18 °C.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха сейчас — +22 °C. Переменный ветерок до 10 м/с.
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C, юго-западный ветер.
  • Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +22 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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