В Светлом 22-летняя девушка решила разбогатеть на 3 млн рублей за счёт мамы и бабушки

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В Светлом 22-летняя местная жительница перевела себе со счетов матери и бабушки несколько миллионов. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте».

Предварительно, девушка знала данные банковских карт родственниц и смогла подобрать пароли к их мобильным приложениям. Получив доступ к счетам, жительница области перевела деньги на свою карту. Заметившие пропажу мать и бабушка обратились в полицию. Общий ущерб превысил 3 млн рублей. Сама взломщица призналась, что потратила средства на личные нужды и ремонт квартиры.

В отношении девушки возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ («Незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные, из корыстной заинтересованности и с причинением крупного ущерба»). Ей грозит до шести лет лишения свободы.