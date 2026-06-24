Лето, дачи, нож: в Черняховске мужчина попал в хирургию после скандала с мужем сестры

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В СНТ под Черняховском 37-летний мужчина поссорился с мужем своей сестры и получил ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД рассказывает в среду, 24 июня.

На даче собрались родственники. По данным полиции, конфликт вспыхнул из-за личной неприязни. Во время ссоры 20-летний парень схватил нож и накинулся на оппонента. Очевидцы вызвали скорую, мужчину с проникающим ранением брюшной полости увезли в больницу и направили в хирургию.

Подозреваемого задержали и отвезли в отдел полиции. На него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.