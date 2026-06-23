Калининградцам, которые надели знакомому пакет на голову и требовали у его семьи 500 тысяч рублей, вынесли приговор

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Троих жителей Калининграда признали виновными в похищении человека и вымогательстве. Об этом региональное управление СК пишет в своём телеграм-канале во вторник, 23 июня.

По данным следствия и суда, первый случай произошёл в октябре 2023 года рядом с автозаправкой в Калининграде. Мужчины напали на незнакомца, отобрали у него паспорт и потребовали 20 тысяч рублей, ложно обвинив в распространении наркотиков.

В августе 2024-го двое приятелей похитили знакомого. Мужчине надели на голову пакет, угрожали жизни и здоровью и требовали полмиллиона рублей. Затем нападавшие связались с его родственниками через соцсеть: семье пригрозили убийством жертвы, если деньги не передадут.

В сентябре того же года один из троицы избил своего знакомого. Под угрозой нового насилия он потребовал 500 тысяч рублей за якобы нанесённое оскорбление.

Калининградцев признали виновными по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ и пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В зависимости от роли каждому назначили от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.