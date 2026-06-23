Ушиб головного мозга, перелом руки и лобной кости: в Советске будут судить воспитателя детсада, где покалечилась девочка

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Ссылка Фото: мама девочки, СУ СК России по Калининградской области

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Ссылка В Советске воспитатель детсада пойдёт под суд после того, как её пятилетняя воспитанница получила тяжёлые травмы во время прогулки. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР. По версии следствия, в августе 2025 года воспитательница не увидела, как дети ушли с прогулочной площадки. Оставшись без присмотра, одна из девочек подняла металлическую решётку, закрывающую техническое углубление, и упала в яму цокольного этажа на бетон. После этого на ребёнка упала решётка. Девочка получила тяжёлые травмы. В отношении воспитателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Упала на бетон вниз головой Источник близкий к следствию рассказал «Клопс» что пояснили во время расследования воспитатель, сама девочка и её мама.



Около 8:00 бабушка привела в садик Вику (имя изменено) и её братика. Девочка побежала играть на детскую площадку, расположенную на территории садика напротив главного входа. Как уверяет воспитатель, Вика находилась в поле её зрения. А примерно через 20-30 минут подбежали дети, которые кричали что-то неразборчиво: то ли «Вика провалилась», то ли «Вика упала». Взрослые пошли за мальчиком, который привёл их к кустам около служебного входа в пищеблок. Там было прямоугольное углубление примерно 70 на 150 см глубиной около 1,5 метров. Конструкция сверху закрывалась двумя решётками, но в тот раз одна из них была сдвинута и частично провалилась внутрь. Воспитатель заглянула в яму и внизу увидела Вику. Та стояла и плакала, на лбу над правым глазом у девочки была шишка. Других повреждений женщина не увидела. Крови не было, одежда чистая. Воспитатель успокаивала девочку, а её коллеги побежали за стремянкой, чтобы достать ребёнка. Вытащил малышку охранник. Воспитатели спрашивали малышку о самочувствии, та плакала и показывала на разные части тела, при этом жестами отрицала, что у неё что-то болит. Сотрудница умыла ребёнка и позвонила маме, которая сразу примчалась в учреждение.

Место происшествия. Фото: СУ СК России по Калининградской области

Мама стала кричать, чтобы вызвали скорую Мама Вики, у которой четверо маленьких детей, говорит, что услышала в трубке взволнованный голос воспитателя: дочь упала в яму и сильно разбила себе лоб. В садике уже была бабушка — той позвонили знакомые. В группе мама увидела воспитательницу и свою дочь: «У Вики была шишка на лбу, синяк под правым глазом, щека разодрана. Вика плакала, и просила её помочь». В это время заместитель заведующей сказала, что девочку «осмотрели и поняли, что она отделалась ушибами». В этот момент Вику вырвало: рвота была с прожилками крови. Мама стала кричать, чтобы вызвали скорую. Вместе с дочкой их экстренно увезли в ДОБ. Ребёнку диагностировали ушиб головного мозга лёгкой степени, перелом лобной кости, множественные кровоподтёки, перелом руки. Сама девочка позднее рассказала, что побежала играть с двумя мальчиками к яме, которая была закрыта решётками. Одну приподнял и отодвинул Андрей (имя изменено). Мальчик сказал Вике, что та не смелая, а она хотела доказать обратное. Подошла к решётке и подняла её, но не смогла устоять и упала в яму вниз головой. Девочка ударилась головой, ей было очень больно, пошла кровь. Она расплакалась, а когда она подняла голову, то увидела воспитателя.

Вину не признала Сама воспитатель свою вину не признала. Она пояснила следствию, что каждый день перед прогулкой с детьми она осматривала территорию в целях безопасности: нет ли открытых люков, торчащих из земли предметов, сломанных частей забора и других. В тот день она сделала так же и ничего страшного не увидела. По мнению женщины, безопасные условия труда без угрозы причинения вреда воспитанникам ей должен был обеспечить работодатель. Гуляя с детьми в тот день, она исходила именно из этого.

На данный момент Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Собран достаточный объём доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.