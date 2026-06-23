Ушиб головного мозга, перелом руки и лобной кости: в Советске будут судить воспитателя детсада, где покалечилась девочка

В Советске воспитатель детсада пойдёт под суд после того, как её пятилетняя воспитанница получила тяжёлые травмы во время прогулки. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР.
По версии следствия, в августе 2025 года воспитательница не увидела, как дети ушли с прогулочной площадки. Оставшись без присмотра, одна из девочек подняла металлическую решётку, закрывающую техническое углубление, и упала в яму цокольного этажа на бетон. После этого на ребёнка упала решётка.
Девочка получила тяжёлые травмы. В отношении воспитателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
Упала на бетон вниз головой
Источник близкий к следствию рассказал «Клопс» что пояснили во время расследования воспитатель, сама девочка и её мама.
Около 8:00 бабушка привела в садик Вику (имя изменено) и её братика. Девочка побежала играть на детскую площадку, расположенную на территории садика напротив главного входа.
Как уверяет воспитатель, Вика находилась в поле её зрения. А примерно через 20-30 минут подбежали дети, которые кричали что-то неразборчиво: то ли «Вика провалилась», то ли «Вика упала».
Взрослые пошли за мальчиком, который привёл их к кустам около служебного входа в пищеблок. Там было прямоугольное углубление примерно 70 на 150 см глубиной около 1,5 метров. Конструкция сверху закрывалась двумя решётками, но в тот раз одна из них была сдвинута и частично провалилась внутрь. Воспитатель заглянула в яму и внизу увидела Вику. Та стояла и плакала, на лбу над правым глазом у девочки была шишка. Других повреждений женщина не увидела. Крови не было, одежда чистая.
Воспитатель успокаивала девочку, а её коллеги побежали за стремянкой, чтобы достать ребёнка. Вытащил малышку охранник. Воспитатели спрашивали малышку о самочувствии, та плакала и показывала на разные части тела, при этом жестами отрицала, что у неё что-то болит. Сотрудница умыла ребёнка и позвонила маме, которая сразу примчалась в учреждение.
Мама стала кричать, чтобы вызвали скорую
Мама Вики, у которой четверо маленьких детей, говорит, что услышала в трубке взволнованный голос воспитателя: дочь упала в яму и сильно разбила себе лоб. В садике уже была бабушка — той позвонили знакомые. В группе мама увидела воспитательницу и свою дочь: «У Вики была шишка на лбу, синяк под правым глазом, щека разодрана. Вика плакала, и просила её помочь». В это время заместитель заведующей сказала, что девочку «осмотрели и поняли, что она отделалась ушибами».
В этот момент Вику вырвало: рвота была с прожилками крови. Мама стала кричать, чтобы вызвали скорую. Вместе с дочкой их экстренно увезли в ДОБ. Ребёнку диагностировали ушиб головного мозга лёгкой степени, перелом лобной кости, множественные кровоподтёки, перелом руки.
Сама девочка позднее рассказала, что побежала играть с двумя мальчиками к яме, которая была закрыта решётками. Одну приподнял и отодвинул Андрей (имя изменено). Мальчик сказал Вике, что та не смелая, а она хотела доказать обратное.
Подошла к решётке и подняла её, но не смогла устоять и упала в яму вниз головой.
Девочка ударилась головой, ей было очень больно, пошла кровь. Она расплакалась, а когда она подняла голову, то увидела воспитателя.
Вину не признала
Сама воспитатель свою вину не признала. Она пояснила следствию, что каждый день перед прогулкой с детьми она осматривала территорию в целях безопасности: нет ли открытых люков, торчащих из земли предметов, сломанных частей забора и других. В тот день она сделала так же и ничего страшного не увидела. По мнению женщины, безопасные условия труда без угрозы причинения вреда воспитанникам ей должен был обеспечить работодатель. Гуляя с детьми в тот день, она исходила именно из этого.
На данный момент Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Собран достаточный объём доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Советске было возбуждено уголовное дело после падения пятилетней девочки на технический этаж здания. Несчастный случай произошёл утром 13 августа. Подробности случившегося рассказала мама малышки. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.