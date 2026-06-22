В Калининградской области подрядчик получил контракт на дороги и компенсацию по фиктивным документам

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В Мамоновском округе гендиректора строительной компании, получившего муниципальный дорожный контракт, заподозрили в мошенничестве. Об этом региональный СК пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 22 июня.

Всё произошло в 2019 году. Компания покупала материалы без НДС, поскольку работала по упрощённой системе налогообложения. Затем, как считают в ведомстве, подрядчик передал заказчику липовые документы: в них было указано, что товары и услуги якобы приобретали у поставщиков, которые платят НДС. После этого фирма получила компенсацию.

Ущерб муниципалитету превысил 5 млн рублей. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). На его деньги и недвижимость наложили арест, чтобы вернуть эту сумму в бюджет.