Бывшая тёща оглохла и ослепла на один глаз: что нового в деле о взрыве на Чекистов, где пострадали две калининградки

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После взрыва в подвале дома на ул. Чекистов, который устроил бывший муж одной из жительниц, её 80-летняя мать оглохла на оба уха и ослепла на один глаз. Об этом «Клопс» рассказали близкие к следствию источники.

Эксперты установили, что бывшая тёща подрывателя получила тяжёлые неизлечимые увечья. Её здоровью был причинён тяжкий вред. 54-летняя дочь постепенно восстанавливает зрение после проведённой операции, пытаясь вернуться к нормальной жизни.

Как пояснили в Следственном управлении СК России по Калининградской области, расследование уголовного дела в отношении подрывника ещё идёт. Проводятся экспертизы, в том числе взрывотехническая. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Обвиняемому назначена психиатрическая судебная экспертиза в условиях стационара за пределами Калининградской области. Мужчину обследуют специалисты, которые сделают выводы о его вменяемости в момент преступления.