Бывшая тёща оглохла и ослепла на один глаз: что нового в деле о взрыве на Чекистов, где пострадали две калининградки

После взрыва в подвале дома на ул. Чекистов, который устроил бывший муж одной из жительниц, её 80-летняя мать оглохла на оба уха и ослепла на один глаз. Об этом «Клопс» рассказали близкие к следствию источники.
Эксперты установили, что бывшая тёща подрывателя получила тяжёлые неизлечимые увечья. Её здоровью был причинён тяжкий вред. 54-летняя дочь постепенно восстанавливает зрение после проведённой операции, пытаясь вернуться к нормальной жизни.
Как пояснили в Следственном управлении СК России по Калининградской области, расследование уголовного дела в отношении подрывника ещё идёт. Проводятся экспертизы, в том числе взрывотехническая. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Обвиняемому назначена психиатрическая судебная экспертиза в условиях стационара за пределами Калининградской области. Мужчину обследуют специалисты, которые сделают выводы о его вменяемости в момент преступления.
В субботу, 28 февраля, на улице Чекистов в Калининграде произошёл взрыв. Мать-пенсионерка и дочь 1971 года рождения получили тяжёлые проникающие ранения глаз. По версии следствия, женщины спустились за консервацией в подвал, где на одной из полок лежало самодельное взрывное устройство. 59-летний калининградец — бывший сожитель младшей из женщин — помещён в СИЗО. Он обвиняется в покушении на убийство. Адвокат женщин рассказал, как мужчина выживал калининградку из дома и чего не мог простить.