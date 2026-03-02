Подложил взрывчатку между банками с консервацией: подробности ЧП на Чекистов, где пострадали две калининградки

ВКонтакте

Телеграм

Взрыв произошёл 28 февраля. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Взрыв в подвале дома на ул. Чекистов в Калининграде устроил бывший сожитель одной из пострадавших женщин. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР. По версии следствия, днём 28 февраля 79-летняя мать и 54-летняя дочь спустились в подвал. На одной из полок лежал кирпич, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство. Одна из женщин подвинула его, произошла детонация, в результате которой обе калининградки получили повреждения глаз различной степени тяжести. Обе проходят лечение. Другие жильцы дома не пострадали.

На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В ходе совместной работы следователи регионального СКР и оперативники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 59-летний калининградец — бывший сожитель младшей из женщин. Мужчина был задержан следователями Следственного комитета. Предварительным мотивом его преступления может стать длительный судебный процесс о разделе совместного имущества. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, женщина, открывавшая подвал, сразу почувствовала неладное: дверь была слишком плотно закрыта, ключ в замке проворачивался не так, как обычно. На данный момент известно, что второй пострадавшей — матери, которая стояла рядом — пришлось удалить один глаз. Источник также сообщает, что мужчина ранее неоднократно пакостил экс-сожительнице, в частности, вывел из строя тормозную систему в автомобиле.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. а, е, ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом») и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Фигуранта допросили и предъявили обвинение. В Ленинградский районный суд Калининграда следствием направлено ходатайство о заключении фигуранта под стражу. По уголовному делу допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены судебные экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. Выполняются следственные и процессуальные действия, которые помогут закрепить доказательную базу.