В Калининграде женщина попыталась купить IT-франшизу и осталась ни с чем

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В Калининграде 44-летняя местная жительница нашла в соцсети предложение купить франшизу IT-компании и перевела мошенникам 340 тысяч рублей. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет во вторник, 16 июня.

Женщина заинтересовалась объявлением, перешла по ссылке и начала переписку с незнакомцами. Собеседники убедили её оплатить покупку по QR-коду, после чего пропали. Не получив обещанные услуги, калининградка обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Перед переводом денежных средств необходимо тщательно проверять информацию о компаниях и предлагаемых услугах. Категорически не рекомендуется доверять сомнительным предложениям о быстром заработке или выгодных инвестициях», — призывают в МВД.