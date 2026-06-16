В калининградском дворе произошла драка, переросшая в поножовщину: ранены несколько человек, один — в коме (видео)

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Конфликт во дворе жилого дома на ул. Машиностроительной в Калининграде закончился дракой и серьёзными ранениями нескольких человек. Об этом «Клопс» рассказал очевидец, в полиции сообщили, что нападавший задержан.

Драка, которую спровоцировал вооружённый ножом 21-летний парень, произошла в ночь на воскресенье, 14 июня. По словам местного жителя Никиты (имя изменено), семь-восемь мужчин и женщин отдыхали во дворе дома. Как утверждает очевидец, люди спокойно сидели на площадке, общались, пили пиво. К ним подошла другая компания, в которой особенно выделялся агрессивный молодой человек.

«Он был взбудоражен. До этого он уже подрался с другим парнем. Такое впечатление, что он искал, на кого бы выместить агрессию. Люди подошли уже с плохими намерениями, начали докапываться», — рассказал Никита.

После перепалки завязалась драка. В ходе потасовки тот самый парень ранил ножом нескольких человек.

«Женщину два раза ударили ножом в ноги, ещё двоих ранили, у кого-то переломы, один человек находится в коме», — рассказал собеседник «Клопс», который знаком с несколькими пострадавшими.