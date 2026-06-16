В Пионерском мужчина замахнулся на полицейского, который приехал утихомирить бытовую драму

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В Пионерском 44-летний местный житель замахнулся на полицейского, приехавшего на вызов в дом на улице Флотской. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале во вторник, 16 июня.

Инцидент произошёл 5 февраля. Полицейским сообщили, что из одной из квартир слышна ссора мужчины с сожительницей. Когда наряд прибыл на место, житель области отказался выполнять требования, мешал проверке и в какой-то момент пригрозил ударить одного из сотрудников по голове.

Против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Материалы направили в Светлогорский городской суд.