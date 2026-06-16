В Калининградской области нашли квартиру, напичканную устройствами для звонков «из ниоткуда» (видео)

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В Калининградской области нашли квартиру с сетью сим-боксов, через которые могли пропускать звонки и сообщения для дистанционных мошенников. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ сообщает во вторник, 16 июня.

Во время совместного рейда с областным УМВД силовики обнаружили 16 устройств, каждое из которых постоянно держало 32 канала активных соединений. Задержали двух россиян — они следили за бесперебойной работой техники. По данным УФСБ, мужчины действовали под руководством кураторов, которые могли удалённо перенастраивать оборудование под преступные задачи.

В ведомстве напомнили, что за использование сим-боксов в преступных целях по ст. 274.3 УК РФ грозит до шести лет лишения свободы. За незаконную регистрацию и распространение сим-карт для таких устройств также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 272.1 и 274.4 УК РФ — до шести и трёх лет колонии соответственно.

ФСБ также предупреждает о рисках для тех, кто помогает использовать такую технику в особо тяжких преступлениях, включая теракты и диверсии. В этих случаях наказание по статьям 205, 281 и 275 УК РФ может доходить до 20 лет лишения свободы или пожизненного срока.