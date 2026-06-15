Финансовый конвейер: в Калининградской области 11 товарищей прогнали 555 млн рублей через сотню мелких фирм

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области 11 местных жителей обналичили более 555 млн рублей через подконтрольные фирмы и банковские счета. Об этом региональный СК рассказывает в своём телеграм-канале в понедельник, 15 июня.

По данным следствия, схема работала с 2017 по 2021 год. Участники группы использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых открыли несколько сотен банковских счетов. Клиентами стали не менее 10 бизнесменов, которым нужно было получить наличные. Деньги поступали фирмам, а затем переводились между компаниями по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности.

После этого средства снимали и передавали заказчикам. Всего через такую схему обналичили более 555 млн рублей, а вознаграждение обвиняемых превысило 64 млн рублей.

Десяти фигурантам от 36 до 60 лет, их обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Расследование завершено, дело с утверждённым обвинением направили в суд. Материалы в отношении ещё одного участника группы, заключившего соглашение о сотрудничестве, рассматривают отдельно.