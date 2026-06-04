В Калининградской области трое приятелей подыскивали сирот с жилищными сертификатами и оставляли их без гроша (видео)

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В Калининградской области трое местных жителей подыскивали сирот, предлагали им помощь с покупкой недвижимости, а затем оставляли без крова и денег. Об этом региональный СК пишет в своём телеграм-канале в четверг, 4 июня.

По версии следствия, группа действовала с 2022 года по май 2026-го. Особый интерес для фигурантов представляли сироты и люди, оставшиеся без попечения родителей, которым полагалась выплата на покупку жилья. Им обещали помочь с получением сертификата и сопровождением сделки.

Потерпевшим показывали дом в Гвардейском районе, принадлежавший одной из сообщниц. Если люди соглашались на покупку, «посредники» добивались перевода бюджетных денег по сертификату на оплату недвижимости. После оформления сделки здание от имени новых владельцев продавали третьему лицу, а выручку забирали себе.

По делу проходят трое пострадавших. В одном случае схема сорвалась: сотрудники центра соцподдержки проверили документы и выяснили, что дом не подходит под требования. Областной бюджет, как считает следствие, потерял больше 5 млн рублей, люди — 5,6 млн.

Одного из калининградцев, который попытался вернуть деньги, фигуранты, по версии СК, вывезли в безлюдное место. Там мужчине и его малолетней дочери угрожали физической расправой, требуя не обращаться в правоохранительные органы.

Жителям области вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершённое организованной группой»), два эпизода по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

Двух обвиняемых отправили в СИЗО. Ещё одной фигурантке, частично признавшей вину, запретили определённые действия. Следствие устанавливает других возможных участников группы и проверяет новые эпизоды.