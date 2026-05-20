В Калининградской области вычислили пару, которая годами устраивала подпольные игры и заработала 1,5 млн рублей

В Калининградской области 48-летнего мужчину и 39-летнюю женщину заподозрили в организации подпольных азартных игр. Об этом управление регионального СК пишет в своём телеграм-канале в среду, 20 мая.

Нелегальные точки работали в Калининграде и Гурьевском районе с 2019 года до мая 2026-го. По версии следствия, для конспирации организаторы регулярно меняли адреса. К схеме привлекли ещё трёх женщин: они выполняли обязанности администраторов и системных специалистов. Общий доход превысил 1,5 млн рублей.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу до 14 июля, второй фигурантке суд назначил запрет определённых действий. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных участников схемы.

В 2025 году суд вынес приговор беременной жительнице Балтийска, участвовавшей в организации подпольного казино в Калининградской области.  

Спецоперация по ликвидации подпольных казино в Калининграде
