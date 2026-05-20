Целилась в спину и шею: 20-летняя жительница Мамоново несколькими ударами ножа убила отца

Багратионовский суд арестовал 20-летнюю жительницу города Мамоново, которую обвиняют в убийстве отца. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники, информацию также подтвердили в Калининградском областном суде.

Трагедия произошла в ночь на 17 мая в доме, где жила семья. По версии следствия, рано утром обвиняемая Б. в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта трижды ударила отца ножом в спину и шею. От полученных телесных повреждений 47-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемую задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь указал, что Б. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и ей грозит до 15 лет лишения свободы. Опасаясь столь сурового наказания, оставаясь на свободе, она может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетеля, скрыть следы преступления или как-то иначе воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Постановлением Багратионовского районного суда обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля. Постановление не вступило в законную силу.