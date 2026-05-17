В Калининграде пассажирам светлогорской электрички после внезапной остановки сообщили о «наезде на человека»

В Калининграде пассажирам электрички, ехавшей из Светлогорска, после неожиданной остановки предупредили о «наезде на человека». Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 17 мая.

Калининградец Константин ехал рейсом Светлогорск-2 — Калининград на 17:50. По его словам, примерно в 18:40 состав остановился в районе Сельмы и простоял около 10–15 минут.

Мужчина видел, что машинисты ходили вокруг поезда с встревоженными лицами. На присланном видео слышно объявление: «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам следование электропоезда будет вам сообщено дополнительно, произошёл наезд на человека».

После остановки электричке разрешили продолжить движение. Сведений о возможном пострадавшем пока нет, информация уточняется.