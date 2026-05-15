В Калининграде задержали двух подростков, которые проехали станцию верхом на электричке

В Калининграде двое школьников 11 и 13 лет забрались в пространство между вагонами электрички и проехали так одну станцию. Об этом пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте пишет в пятницу, 15 мая.

На станции Чкаловск-Западный школьники решили снять ролик для тематического канала в мессенджере. Верхом на поезде они проехали около семи минут. Машинист заметил подростков, сообщил дежурному по Калининградской железной дороге, и на следующей остановке — Челнокова — их сняли с электрички.

Подростков доставили в линейный отдел полиции, туда же вызвали их законных представителей. Со всеми провели профилактическую беседу, выдали официальные предостережения, а на взрослых составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.