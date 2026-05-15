В Калининграде на Автомобильной второй день происходят ДТП: на этот раз пострадала школьница

В Калининграде на улице Автомобильной легковушка сбила 8-летнюю девочку. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своём канале на платформе Макс в пятницу, 15 мая.

Авария произошла в 7:50 в районе дома №24. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. После столкновения у девочки диагностировали травмы. Инспекторы устанавливают все детали ДТП.