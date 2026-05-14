В Калининградской области трое мужчин украли у предприятия 160 кг рыбы и пытались вывезти её на машине

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области сотрудников рыболовецкой компании заподозрили в краже около 160 кг улова. Об этом в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте сообщили в четверг, 14 мая.

По данным ведомства, трое мужчин в возрасте от 54 до 61 года работали на рыбопромысловом судне. Следствие считает, что они договорились между собой и тайно забрали часть улова — леща, налима, чехонь, финту, рыбца, окуня и судака. Жителей области остановили, когда те пытались вывезти ящики с территории предприятия на машине.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.