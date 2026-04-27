Открытое горение было на площади 500 квадратных метров: пожарные продолжают тушить кафе на Куршской косе

Пожарные продолжают тушить кафе «Маяк» на Куршской косе. Из горящего помещения вынесли 8 газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По уточнённым данным площадь открытого горения составила 500 квадратных метров. Пламя тушили 22 человека при поддержке 5 спецмашин. Спасателям удалось предотвратить переход огня на стоящий рядом жилой дом и газовую котельную.