07:41

Открытое горение было на площади 500 квадратных метров: пожарные продолжают тушить кафе на Куршской косе

Пожарные продолжают тушить кафе «Маяк» на Куршской косе. Из горящего помещения вынесли 8 газовых баллонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По уточнённым данным площадь открытого горения составила 500 квадратных метров. Пламя тушили 22 человека при поддержке 5 спецмашин. Спасателям удалось предотвратить переход огня на стоящий рядом жилой дом и газовую котельную. 

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 2:52. К 5:40 пожарным удалось ликвидировать открытое пламя.

Происшествия Зеленоградский район куршская коса