Охранная организация в Калининграде выплатила миллионный долг по зарплате

В Калининграде была взыскана задолженность по заработной плате с частной охранной организации на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в четверг, 23 апреля.

Конфликт возник после того, как работодатель отстранил начальника охраны от работы на неопределённый срок без сохранения заработной платы. При этом служебная проверка и приказ о дисциплинарной ответственности не соответствовали законодательству, так как в них отсутствовали конкретные данные о нарушениях. Суд признал эти действия незаконными, обязав организацию выплатить сотруднику заработную плату за 10 месяцев вынужденного прогула.

После того как исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Центрального района, было принято решение арестовать счета должника и наложить запрет на регистрацию легковушки Exeed Exlantix 2025 года выпуска и прицепа. В результате всех принятых мер задолженность была погашена, а средства перечислили на депозитный счёт для выплаты взыскателю.