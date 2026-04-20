Трагедия под Правдинском: суд приговорил к 12 годам колонии виновника ДТП, в котором погибли 24-летние брат и сестра

Погибшие в ДТП 24-летние брат и сестра Юлианна и Василий.

Погибшие в ДТП 24-летние брат и сестра Юлианна и Василий. Фото: архив семьи

Суд приговорил к 12 годам и одному месяцу колонии водителя легковушки, по вине которого под Правдинском погибли 24-летние брат и сестра. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде.

К лишению свободы осуждён 42-летний житель посёлка Каштаново Правдинского района. В июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на BMW по дороге Калининград — Крылово через Правдинск со стороны посёлка Тишино Багратионовского района. Скорость составляла около 120 км/ч. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Volkswagen Passat.

24-летние водитель и пассажирка Volkswagen — двоюродные брат и сестра — от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй пассажир, муж погибшей девушки, получил тяжёлые травмы.