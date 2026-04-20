Трагедия под Правдинском: суд приговорил к 12 годам колонии виновника ДТП, в котором погибли 24-летние брат и сестра

Суд приговорил к 12 годам и одному месяцу колонии водителя легковушки, по вине которого под Правдинском погибли 24-летние брат и сестра. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде.
К лишению свободы осуждён 42-летний житель посёлка Каштаново Правдинского района. В июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на BMW по дороге Калининград — Крылово через Правдинск со стороны посёлка Тишино Багратионовского района. Скорость составляла около 120 км/ч. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Volkswagen Passat.
24-летние водитель и пассажирка Volkswagen — двоюродные брат и сестра — от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй пассажир, муж погибшей девушки, получил тяжёлые травмы.
В ноябре 2024 года обвиняемый был лишён прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. По его словам, он не предполагал, что нарушение правил дорожного движения может привести к таким тяжким последствиям.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребёнка.
Действия обвиняемого суд квалифицировал по п.п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человеку и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишённым права управления транспортными средствами»), по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Приговором Багратионовского районного суда по совокупности преступлений фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет 1 месяц с лишением права управления транспортными средствами на три года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу сестры погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.
