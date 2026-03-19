ДТП под Правдинском, где погибли 24-летние брат и сестра: дело против пьяного водителя передали в суд

42-летний житель посёлка Каштановка Правдинского района предстанет перед судом по обвинению в ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Трагедия произошла вечером 27 июля 2025 года на трассе Калининград — Крылово. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишённым водительских прав, сел за руль и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулём которой сидел 24-летний парень. В результате ДТП он и его пассажирка погибли.

Фигуранта на время следствия заключили под стражу. В ходе расследования собрали доказательства, включая показания свидетелей и результаты автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяют п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, лишённым права управления ТС») и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»).