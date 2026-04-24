«Срок — это всего лишь цифры»: родные погибших под Правдинском — о приговоре виновнику ДТП

Виновник ДТП под Правдинском, где погибли 24-летние брат и сестра, заявил в суде, что у него нет средств на компенсацию пострадавшим, и попросился на СВО. О том, как шёл процесс, «Клопс» рассказали сестра погибших Кристина и адвокат семьи Кирилл Дубинский.

Кристине через месяц рожать. Будучи беременной, она боялась пропустить хотя бы часть заседаний и успела побывать на приговоре: «Мы все были — и мама нашего погибшего двоюродного брата, и муж погибшей сестры, который ехал в машине и получил тяжёлые травмы».

Не пропускали процесс и родственники обвиняемого: каждый раз они приходили всем составом, в том числе племянница, которая дала ему машину. В зале сидели жена с дочкой, сестра, мать и брат, который ехал тогда пассажиром.

Обстановку в суде Кристина называет недружелюбной.

Они до сих пор ведут себя так, будто мы им сломали жизнь, а не они нам.

Очень тяжело было находиться с ними в одном помещении. Все эти взгляды — не виноватые, а с ненавистью», — говорит собеседница «Клопс».

Обвиняемый принёс извинения семье только на последнем заседании. «Это было в тот момент, когда судья спросил, сожалеет ли он о своём поступке и хочет ли что-то сказать родственникам. На вопрос о компенсации обвиняемый сразу заявил, что денег у него нет. Он изъявил желание пойти на СВО, ссылаясь на то, что сможет искупить вину и рассчитаться по гражданскому иску. Но я считаю, что он ищет способы избежать ответственности. Я просила не подписывать с ним контракт», — говорит собеседница «Клопс».

Пострадавший в ДТП до сих пор не оправился после случившегося. Он потерял жену, из-за тяжёлых травм был вынужден прекратить занятия спортом и только недавно вышел на работу.

«Психологически, морально ему очень тяжело. Не помогает наша поддержка, поддержка психологов — он не может оправиться. Очень сильно похудел, у него нет аппетита, он в депрессии», — вздыхает калининградка.

Решение суда не стало для потерпевших неожиданным. Семья предполагала, что приговор будет достаточно суров. Пока суд взыскал 1,5 млн рублей в пользу только одной потерпевшей — Кристины.

«Ему смягчили приговор в связи с тем, что на попечении находится дочь-школьница, а в судебном процессе он даже не мог вспомнить дату её рождения. Я слышала, как адвокат предлагала его родственникам продавать имущество, чтобы хоть частично выплатить нам компенсацию. Он говорил, что суд учтёт это как смягчающее обстоятельство.

Но жена сказала, что у них ничего нет. Нам не выплатили ни копейки.

У него действительно ничего нет — ни дохода, ни имущества. Я не знаю, как он будет выплачивать компенсацию. А ведь пострадавшими признаны и мама, и муж сестры», — говорит Кристина.

На вопрос, будут ли они обжаловать приговор, Кристина вздыхает: «Да что нам обжаловать? Для нас это просто цифры — сколько бы ему ни дали... Мы будем всю жизнь жить с этой болью. Но есть справедливость, есть закон. Он ответил по закону».