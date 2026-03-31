Под Калининградом соседи бросали в ребёнка-инвалида камни и кости, мать два года пытается наказать агрессоров (видео)

Ссылка На момент происшествия мальчику было семь лет. Фото: предоставила Екатерина

Ссылка Жительница посёлка в Гурьевском районе два года добивалась наказания соседей, которые травили семью и ранили 7-летнего сына-инвалида. Уголовное дело превратилось в административку, до сих пор не рассмотренную судом. Об этом «Клопс» рассказала мама мальчика Екатерина. Имена героев изменены. Семья живёт в посёлке семь лет. Старшей дочери 21 год, младшей — пять. У сына — ему сейчас девять — синдром Дауна, ребёнок не разговаривает. «Мы ни с кем не конфликтовали. А через пару лет появились соседи, и вся наша тихая жизнь пошла наперекосяк», — рассказывает женщина. «Ты дебилов родила» Поначалу они казались благополучной семьёй с пятью детьми. Женщина работала массажисткой, супруг чаще находился дома — кто он по специальности, Екатерина не знает. Соседи достраивали дом, тяжёлая техника разбила дорогу. Муж Кати объяснял новым жителям, что к особенному ребёнку часто приходится вызывать скорую и машины не могут добраться по грязи. Да и самим нужно выезжать в садик, поликлинику, магазин. «Муж пытался договориться о каких-то сроках, чтобы соседи привели потом дорогу в порядок. В ответ услышали мат и "мы сами знаем, сколько нам нужно времени"», — рассказывает Екатерина. Потом начались претензии, будто участок Екатерины выше, из-за этого топит соседский, хотя их разделяет дорога. Но настоящим испытанием стала личная травля. «Она подкарауливала меня едва ли не каждый день. Видя, как я подъезжаю, выбегала на улицу. Муж на работе, я с детьми дома — и началось: «Бог тебя наказал, у меня все дети здоровые, а вы сами дебилы, и ты дебилов родила». Это звучало постоянно», — рассказывает собеседница «Клопс».

Цветы на участке и странная кукла с зеркалом в окне соседей напротив дома Екатерины. Фото: предоставила Екатерина

Это выглядело пугающе Екатерина пыталась не реагировать, но давление росло. У дома она находила крупные кости животных, дорожки из грибов, цветы у ворот — всегда чётное число, как на кладбище. «Они прорубили окно в стене напротив нашего дома и выставили манекен — куклу с зеркалом Я не понимала, что она делает. Обряды? Порча? Это выглядело пугающе». К травле подключился и муж соседки. В адрес семьи летели оскорбления, провокации, угрозы. Дом Екатерины находится в тупике, это напрягало ещё больше: рядом — никого. Участковый развёл руками: мол, кроме вас никто не жалуется. Но, как выяснила позже Екатерина, с другими жителями посёлка тоже был конфликт. «Один из их детей дразнил соседскую собаку. Хозяин сделал мальчику замечание, и родители прибежали с разборками. Устроили скандал, кидались на забор, требуя выйти, буквально провоцируя драку», — вспоминает Екатерина.

«Желаю, чтоб ты сгинула» Конфликты из-за дороги не прекращались. Соседи ставили в проезде блоки, а клиенты массажистки парковали машины так, что Екатерина с трудом могла протиснуться на своём авто. Однажды майским утром произошёл очередной скандал. Катя была во дворе. Соседи подошли к забору и стали требовать, чтобы она «правильно ездила». «Вышел муж: «Если есть какие-то проблемы, решайте со мной». Опять началась ругань. В итоге соседка мне бросила в лицо горсть песка. При этом она орала: "Я массажистка, у меня волшебные руки! Лечу как захочу и калечу как захочу! А тебе желаю, чтобы ты сгинула с этого света!"» Супруги ушли в дом, но на этом история не закончилась.

Над окном был разбит козырёк. Фото: предоставила Екатерина

Сын плакал и задыхался В этот же день Катя возила сына на реабилитацию. По дороге домой мальчик заснул, и мама оставила его в машине. Вскоре она поехала в сад за младшей дочкой. За воротами были вновь разбросаны кости. «Я приостановилась, начала пристёгивать спящему ребёнку ремень безопасности. Тут выбегает соседка и начинает забрасывать машину гравием. Сын проснулся и заплакал. Я увидела, что дефлектор разбит. Позвонила мужу, он сказал подождать: мол, вызовет участкового». Екатерина открыла окно и сказала об этом соседке. Тут на улицу с криками выбежал сосед. «Он начал кидать те самые кости нам в открытое окно, прямо в голову и в лицо ребёнку. Оба смеялись: «Смотри, кто у тебя в машине — дебил!» Они целились прямо в голову сына!» Первая кость ударила мальчика по руке и упала на колени. Вторая попала в лицо. В окно снова и снова летели «снаряды». Ребёнок заплакал, у него из носа пошла кровь. «И это многодетные родители! Я впервые в жизни столкнулась с таким отношением к сыну! Не могла поверить, что взрослые люди способны на такое. Я испытала настоящий шок, ноги тряслись и руки дрожали так, что я не могла ехать», — вспоминает собеседница «Клопс». Сын задыхался от рыданий: у мальчика часто случается отёк гортани — видимо, в тот момент спазм произошёл на фоне стресса. Екатерина вызвала скорую, но потом сама сумела снять приступ — по первому образованию она медсестра — и повезла ребёнка в больницу. Рентген показал ссадины. На вызов полиция не приехала. Участковый сказал снять побои и приехать в отдел писать заявление.

Уголовное дело закрыли Екатерина написала два заявления — по поводу порчи автомобиля и нанесения побоев ребёнку. На место приезжали сотрудники прокуратуры. После этого завели дело по статье 116 УК РФ («Побои»). А через год дело закрыли: нет вреда здоровью — нет состава преступления. «Интересно, что в своих показаниях соседка обвиняла во всём меня и даже сказала, что это я рассыпаю на дороге кости, а она видела, как я крещу их дом, проезжая мимо, и что это я инициатор всех скандалов». Прокуратура подала гражданский иск. Недавно с обидчиков ребёнка взыскали 50 тысяч рублей. Его матери обещали, что возбудят административку и сразу передадут дело в суд: «Мол, при следующем нарушении будет уже совсем другое наказание». Протокол оформили в августе 2025 года по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). В сентябре его передали в суд, а вскоре Екатерина узнала, что его вернули в полицию «для устранения недостатков». Снова жалобы, просьбы, звонки. «Документов в суде нет, и так несколько месяцев. Мне пришлось написать жалобу на бездействие сотрудников УМВД. Меня кормили завтраками. Я говорила: у нас срок давности — 3 мая! Мне отвечали: успеем». 24 марта 2026 года документы всё же поступили в суд. А 25-го, как сообщили Екатерине, их вернули «в связи с истечением срока давности». Маме ребёнка объяснили, что она может обжаловать это решение. «Клопс» эту информацию в суде подтвердили. «Но срок ещё не истёк! — говорит Екатерина. — Это какой-то замкнутый круг. Непонятно, как так произошло. Я позвонила в прокуратуру, мне обещали разобраться. Я уже не знаю откуда помощи ждать и ответят ли люди за свои поступки».

Семья так и не смогла взыскать компенсацию за порчу автомобиля — не сразу узнали, что надо проводить экспертизу. Машину пришлось спешно продать по дешёвке, чтобы купить новую: после случившегося сын боялся в неё садиться, упирался и плакал. Мальчик даже отказывался выходить из дома. Он показывал жестами, что боится за лицо и нос. В другой машине он нервничал, когда ехали мимо дома соседей. Он пережил такой стресс, что начал писаться днём. Мы до сих пор это лечим». Женщина боится дальнейших действий соседей. Те открыто заявили, что им «за это ничего не будет». В итоге так и получается...