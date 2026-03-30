19:11

В Калининграде погибла 31-летняя женщина, выпав из окна квартиры на восьмом этаже

В Калининграде из окна выпала и разбилась местная жительница. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона. 

Несчастный случай произошёл 27 марта, тело женщины обнаружили под окнами высотки на ул. Мариенко. Она не дожила несколько дней до своего 32-летнего дня рождения. Калининградка жила с мужем.

В региональном СКР пояснили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для установления точной смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение. 

