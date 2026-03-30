В порту Усть-Луги потушили пожар, который начался после налёта украинских беспилотников

Пожар в порту Усть-Луги, начавшийся после атаки украинских беспилотников, потушили к вечеру 29 марта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда. В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района. Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности», — написал глава региона.

Власти утверждают, что грузы в Калининградскую область через порт Усть-Луга идут без задержек, несмотря на сообщения о сбоях в работе терминала после атак БПЛА.

