Филиппа Киркорова сняли с сигаретой в аэропорту Барнаула: юрист объяснил, что артисту грозит

Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в здании аэропорта Барнаула. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на кадры, которые разошлось по соцсетям.

Народный артист перемещался по зданию в сопровождении охраны. В какой-то момент певец вынул сигарету, закурил и, продолжая затягиваться, двинулся к выходу. Как отметил руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский, самого ролика из соцсетей для административного дела недостаточно.

По словам эксперта, чтобы привлечь Киркорова к ответственности по статье о курении в неположенном месте, транспортная полиция должна получить записи с официальных камер наблюдения в аэропорту. Кроме того, автора любительского видео могут опросить как свидетеля. Только потом, отметил Хаминский, можно составлять протокол.

«Даже если это произойдёт, максимальный штраф для курильщика в неположенном месте согласно ст. 6.24 КоАП РФ составляет от пятисот до полутора тысяч рублей. Для человека, чьи гонорары исчисляются миллионами, эта сумма, мягко говоря, незаметна. Мы помним, что автомобили Киркорова регулярно попадают в сводки ГИБДД, а выписываемые ему штрафы давно перестали быть для певца хоть сколько-нибудь значимым сдерживающим фактором», — заявил правозащитник.

Юрист считает, что в этой истории важнее не сумма штрафа, а сам пример, который подаёт публичный человек. По его мнению, из-за такого поведения у поклонников, в том числе у подростков, может возникнуть ощущение, что запрет можно игнорировать.

«Было бы вполне целесообразно вызвать господина Киркорова в МВД для проведения серьёзной профилактической беседы. Ему стоит напомнить, что закон един для всех, независимо от высоты гонорара и количества поклонников. И по-хорошему рекомендовать в будущем воздержаться от подобных поступков. Это было бы правильным сигналом и для других селебрити, и для простых граждан», — подытожил Александр Хаминский.