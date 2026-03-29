Обрушился мост, больше 300 тысяч человек сидят без света: в Дагестане из-за аномальных ливней ввели режим ЧС

В Махачкале после аномальных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации, а часть Дагестана осталась без света. Об этом сообщили в телеграм-каналах администрации республиканской столицы и регионального ГУ МЧС.

Из-за сильных дождей в Махачкале подтопило несколько районов. По данным спасателей, в зоне риска оказались улицы Заречная и Перова. На первой из-за захламления сточной канавы уровень воды поднялся до полутора метров, стихия затронула около 20 частных домов.

«На улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около 6 автомобилей и 5 домовладений. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения», — добавили в ведомстве.

В мэрии пояснили, что подтопление началось из-за мощного потока, пришедшего во время паводка на реках Тарнаирка и Черкес-озень в районе Агач-аула. Вода быстро хлынула по улицам и перегрузила городскую ливнёвую систему. Сейчас её уровень начал снижаться. Спасатели надеются, что дожди ослабеют во второй половине дня и к ночи прекратятся.

Как отметили в телеграм-канале республиканского правительства, из-за продолжительных ливней в реке Ярыксу поднялась вода, из-за этого обрушились два пролёта железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — Кади-Юрт. «Несмотря на происшествие, движение по одному из путей продолжается, поезда следуют по расписанию», — добавили власти. На месте работают представители Минтранса, РЖД и транспортных служб региона.

После обрушения Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал происходящее «настоящим вызовом» и заявил, что сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах республики:

«Мы готовились к ухудшению погоды. Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. Столичные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, были сформированы аварийные бригады, подготовлена техника.

Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

Как пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике, сейчас без электричества остаются более 327 тысяч жителей Дагестана. Власти и экстренные службы продолжают устранять последствия непогоды. В регионе ввели режим ЧС.