В Железнодорожном мужчина с топором устроил шоу знакомой, которая не налила ему выпить

В Правдинском районе 28-летний мужчина пригрозил знакомой расправой, если она не угостит его алкоголем. Об этом телеграм-канал областного УМВД пишет в среду, 25 марта.

Инцидент произошёл в посёлке Железнодорожный. Местный житель заявился в квартиру 58-летней женщины и потребовал налить ему выпить. Хозяйка отказала — тогда скандалист ударил топором по почтовому ящику, а после размахивал оружием перед лицом дамы, угрожая убийством.

Женщина вызвала полицию. К приезду патрульных нападавший успел скрыться, бросив топор на месте, но участковые быстро установили его личность и доставили в отдел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до двух лет лишения свободы.