Похитили и отправили к скоту: под Озёрском семья фермеров больше двух лет держала мужчину в коровнике

В Калининградской области отец и сын похитили мужчину и больше двух лет держали его на ферме как бесплатного работника. Об этом региональный СКР сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 23 марта.

По данным следствия, в ноябре 2023-го 41-летнего мужчину силой вывезли на животноводческую ферму в посёлке Крушинино Озёрского района. Там его поселили в коровнике, удерживали против воли и заставляли ухаживать за скотом. Когда пленник пытался сбежать, его ловили и избивали.

Мужчину нашли только в марте 2026 года во время обыска, который следователи проводили вместе с сотрудниками регионального УФСБ. К этому времени потерпевшему исполнилось 43 года.

Одного из фигурантов задержали. Ему предъявили обвинение по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Суд отправил мужчину под стражу. Его родственник, по предварительным данным, уехал из Калининградской области. Силовики устанавливают, где подозреваемый может находиться. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства этой истории.