В Калининграде пенсионерка хотела вернуть деньги у мошенников, но в итоге стала их помощницей

В Калининграде 63-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников, забрала деньги у другой женщины и передала их аферистам. Об этом в телеграм-канале регионального УМВД рассказали в понедельник, 23 марта.

По версии полиции, сначала женщина сама лишилась крупной суммы: телефонные мошенники убедили её перевести больше 2,9 млн рублей. После этого ей позвонил неизвестный, представился силовиком и заявил, что похищенные деньги можно вернуть, если помочь в поимке преступников.

Собеседник убедил даму собирать наличные у других пенсионеров и отправлять их дальше. Согласившись стать курьером, калининградка взяла у очередной жертвы 600 тысяч рублей, которые та отдала мошенникам по схеме с «декларированием денежных средств».

Махинация работает так: человеку говорят, что его деньги якобы нужно задекларировать, проверить на законность, временно перевести на специальный счёт, передать для проверки или обменять на «безопасные» купюры. Всё подаётся так, будто это требование банка, налоговой, Росфинмониторинга или силовиков.

Пенсионерку задержали. Теперь она сама стала фигуранткой уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).