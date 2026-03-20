«Либо будешь со мной, либо бедной и бледной»: ревнивец сжёг дом калининградки вместе с её котом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

ВКонтакте

Телеграм

Жительница Калининградской области познакомилась с приятным мужчиной, а тот оказался яростным ревнивцем и абьюзером. Когда женщина решила порвать отношения, он спалил дотла её дом и украл деньги, а сам оказался на скамье подсудимых. «Клопс» узнал подробности чудовищной истории.

Трудяга и адекватный человек Вероника (имя изменено) развелась в 2020 году. С бывшим мужем она поддерживала нормальные отношения, работала продавцом. Женщина мечтала жить за городом, поэтому продала квартиру в Калининграде и четыре года назад купила дом в одном из посёлков. Около года назад Веронике в «Одноклассниках» написал знакомый экс-супруга. Началась переписка в соцсетях и ухаживания. Довольно быстро новый друг переехал к своей пассии. Вещей у 45-летнего мужчины почти не было, разница в возрасте — Вероника чуть старше — никого не смущала. Она уезжала на работу, он трудился в огороде или что-то делал по хозяйству. У Павла (имя изменено) были ключи от дома Вероники. Он пользовался её банковскими картами, покупал продукты. Трудолюбивый и старательный — любимый производил впечатление адекватного человека. Подкупала его заботливость: женщина и подумать не могла, что ухажёр превратит её жизнь в настоящий кошмар. Павел собирался уйти на СВО, пытался оформить документы и заключить контракт, но были какие-то вопросы с прохождением медкомиссии. Периодически он несколько дней ездил в Петербург по делам.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ревновал к соседу «и миру в целом» Вскоре Вероника заметила изменения в поведении бойфренда. Он начал дико ревновать подругу ко всем, порой орал и угрожал, доходя до бешенства. Как-то обронил: «Либо ты будешь со мной, либо будешь бедной и бледной». Женщина не давала поводов для таких истерик: с работы всегда вовремя, отношения с соседями добрые — люди, порой и двери в домах не запирали, помогали друг другу. Но Павел ревновал ко всем: к бывшему мужу, к соседу и «к миру в целом». При этом сам периодически говорил подруге: мол, если что-то не нравится — скажи, и я уйду. В мае произошёл конфликт, после которого женщина решила: пора расставаться.

Павел в очередной раз вернулся из Питера. Через несколько дней он снова устроил разборки, рассвирепел и забрал у подруги телефон. До утра он копался в её мобильнике, изучая контакты и переписки, потом уехал и забрал телефон с собой. Веронике было ясно, что вернувшись, Павел закатит очередную сцену и будет распускать руки. Женщина оставила ему записку с просьбой уйти, а сама собрала свои вещи и уехала к приятельнице, которая живёт в том же посёлке. Позднее женщина узнала, что Павел рассылал с её мобильника сообщения её друзьям. Угрожал, что подожжёт её дом. А около 17 часов Вероника узнала, что дом действительно горит.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Облил вещи в шкафу и поджёг Когда женщина примчалась к дому, пожар уже потушили. Рядом толпились соседи, которые рассказали, что внутри истошно кричал кот — люди думали, что на помощь зовёт человек. К сожалению, животное погибло. Как выяснилось позже, Павел облил вещи в шкафу растворителем и поджёг их. Он ушёл, закрыв обе металлические двери и оставив животное умирать. Женщина купила новый мобильник. Загрузив банковские приложения, увидела, что около пяти утра 28 мая, ещё будучи у неё дома, Павел перевёл себе с её карт 104 тысячи рублей. Вероника обратилась в банки и полицию.

Экспертиза подтвердила, что дом подожгли. Второй этаж пришлось разобрать, первый выгорел полностью. Женщина поселилась в бане на своём участке и стала брать подработки, потому что лишилась всего. Около полугода, пока шли проверки, Павел оставался на свободе под подпиской о невыезде. Всё это время он не оставлял экс-возлюбленную в покое — писал и звонил, то угрожал и оскорблял, то клялся в любви. Всё это время женщина боялась выходить из дома одна. «Жила под охраной» — рядом всегда кто-то был. На возмещение ущерба надежды нет Потом начался суд. На заседания не приходил никто из близких Павла. Когда несколько раз не явился он сам, а однажды пришёл пьяным, мужчину отправили под стражу. В марте 2026-го его приговорили к четырём с половиной годам колонии. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления он мог отдавать отчёт своим действиям. Ущерб от поджога оценили более чем в пять миллионов рублей. Потерпевшая не верит, что когда‑нибудь увидит компенсацию, а на месте сгоревшего дома собирается строить новый.