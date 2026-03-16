Калининградец повадился ходить в стоматологию за чужими куртками и не побрезговал забытым в машине телефоном

Неоднократно судимый 39-летний калининградец снова отправится за решётку. Мужчина похитил из стоматологии в Московском районе 4 куртки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 16 марта.

Верхнюю одежду обнаружили дома у подозреваемого. Злоумышленник долго не отпирался и рассказал, что, зайдя в клинику, увидел чужие вещи без присмотра гардеробщика и решил взять куртки на реализацию. После завершения следствия одежду вернут хозяевам.

Рецидивист решил продолжить следственные откровения и признался, что на ул. Ульяны Громовой он похитил из незапертого Volkswagen мобильник стоимостью 8 тыс. рублей. В отношении калининградца возбудили два уголовных дела два уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.