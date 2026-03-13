«Память возвращалась вспышками»: сбитая на Горького калининградская студентка впервые рассказала о жизни после ДТП

Память начала возвращаться к девушке только в начале февраля. Всплывали события из детства, затем более поздние.

«Ключевые базовые моменты я помнила — как меня зовут, например. Ну вот спросили, какой год, я решила, что 2027-й. В декабре, январе почти полный провал. Уже с февраля помню соседок по палате — чем-то вкусным меня угощали, некоторых врачей... Помню последние дни в больнице, когда сняли гипс, штифты, но это нечётко, только какие-то яркие моменты», — рассказывает Вероника.

Схватила номер, чтоб не забрали

В феврале девушку навестили подруги, которые были с ней рядом в момент ДТП. Одна из студенток тогда получила перелом, уже посещает занятия и идёт на поправку. У Алины (имя изменено) были лёгкие травмы. Она отчётливо помнит всё, что случилось, и рассказала подруге некоторые факты.

«У меня ведь сам момент аварии вообще не запечатлелся — полная пустота. Ну, наверное, мозг так сработал, что заблокировал это воспоминание, которое надо поскорее забыть. Последнее, что я смутно помню — вроде была на парах в тот день. А ещё когда мы собирались в кино, спорили с подругами, что купить поесть. Одна из девочек была в тот день у стоматолога, у неё были свои предпочтения. Почему-то вот это всплыло.

Алина рассказывала, что когда водитель сбил нас, то она встала и пошла останавливать машины.

Она взяла номер, который отлетел от такси. Потом ко мне подошли люди, и я мычала, не шевелилась... Её перестали подпускать ко мне, она стояла с нашей подругой. Алина сильно ругалась на водителя, она вцепилась в номер от автомобиля, чтобы его не забрали», — рассказывает Вероника.

О судьбе водителя девушке ничего не известно. Она предполагает, что его до сих пор не нашли.